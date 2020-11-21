Около 550 стикеров для VR-поездки в кабине машиниста появятся в поездах и на станциях МЦД

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 550 стикеров c QR-кодами для виртуальной поездки в кабине машиниста появятся в поездах "Иволга" и на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЦД.

"Сейчас стикеры с QR-кодами, после сканирования которых можно оказаться в виртуальной кабине машиниста, уже разместили в двух поездах - по одному поезду "Иволга" на МЦД-1 и МЦД-2. На следующей неделе разместят все 550 стикеров", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, VR-версия кабины машиниста выполнена с маской дополненной реальности и обеспечивает обзор на 360 градусов. Кроме того, перенестись в кабину локомотивной бригады можно и вне поезда, перейдя на сайт "Иволги".