Более 130 млн пассажиров воспользовались МЦД за первый год работы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Транспортному проекту "Московские центральные диаметры" исполнился год, за это время новой системой железнодорожного транспорта воспользовались более 130 млн пассажиров. Об этом сообщил в субботу на своей официальной странице в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ровно год назад столицу и Подмосковье связали Московские центральные диаметры. Транспортный мегапроект, который мы с РЖД и областью сделали в кратчайшие сроки - всего за два года. Московский регион давно нуждался в единой транспортной сети - МЦД стали недостающим ранее звеном. <...> За первый год работы по МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 130 млн пассажиров", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что диаметры полностью интегрированы в городскую транспортную сеть - организованы пересадки на станции Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). "Где возможно, сделали теплые переходы, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться на другой транспорт, не выходя на улицу", - добавил он.

Мэр также отметил, что МЦД связывают между собой не только Москву и область. "Появляются новые межрайонные связи. Раньше приходилось ехать в объезд, теперь между дальними районами открывается прямое сообщение - добираться намного быстрее и удобнее", - заметил он.

Собянин добавил, что важными преимуществами наземного метро являются удобная система тарифов и платежей, включая бесплатную пересадку на метро. За год пассажиры МЦД и столичной подземки сэкономили на дороге более 1,5 млрд рублей.

Мэр столицы также сообщил, что в этом году были открыты пять новых вокзалов и реконструированы пять станций на МЦД - теперь они соответствуют современным стандартам московского транспорта. На МЦД-2 полностью обновлен парк поездов, на МЦД-1 планируется завершить обновление до конца года. "Впереди еще много работы. Планируем открыть новые диаметры, построить удобные и современные пригородные вокзалы, организовать еще больше комфортных пересадок и сделать из ж/д сообщения быстрый городской транспорт. С годовщиной, МЦД! Спасибо всем, кто работает над проектом", - заключил мэр.