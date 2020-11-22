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Собянин назвал "хордовое кольцо" Москвы важным транспортным проектом

Ранее сообщалось, что в активной фазе строительства находятся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Строительство четырех хордовых магистралей в Москве стало одним из самых важных транспортных проектов в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Одним из центровых таких проектов... [стало] развитие четырех хорд. Четырех хорд, которые пронизывают город по периферии из конца в конец, не заходя в центр города", - сказал он.

"По всем законам мы должны были встать просто в глухую пробку, но мы пытались [работать] и работаем на опережение", - добавил мэр.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в активной фазе строительства находятся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада. По протяженности по прямому ходу это 133 км, что больше протяженности МКАД и в четыре раза больше Третьего транспортного кольца. В составе этого транспортного каркаса будет построено 186 искусственных сооружений и более 70 пешеходных переходов.

Северо-Западная хорда Москвы, открытая 29 ноября 2019 года, - масштабная 30-километровая бессветофорная магистраль, которая проходит от Сколковского шоссе до Ярославского шоссе и связывает районы Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Транспортный хаб включает в себя три крупных искусственных сооружения и ряд других инфраструктурных объектов: Новый Карамышевский мост через Канал имени Москвы, Алабяно-Балтийский тоннель, реконструирована Большая Академическая и Рябиновая улицы, расширена улица Нижние Мневники.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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