Волонтеры акции "Мы вместе" выполнили более 5 тыс. заявок в осенний период в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Волонтеры столичного штаба акции "Мы вместе", которая направлена на помощь людям старшего поколения в период пандемии, выполнили свыше 5 тыс. заявок в осенний период, сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.

"В осенний период акции взаимопомощи "Мы вместе" к московскому штабу присоединились более 300 добровольцев. За это время они успешно выполнили свыше 5 тыс. заявок, 840 из которых составили просьбы на доставку медикаментов", - говорится в сообщении.

Оставить заявку и стать волонтером акции "Мы вместе" может любой житель Москвы в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на портал мывместе.мосволонтер.рф и выбрать раздел "Стать волонтером". Оттуда пользователя перенаправят на сайт dobro.ru, где можно подать заявку на оказание волонтерской помощи жителям старшего возраста по доставке необходимых продуктов и лекарств.

Все добровольцы проходят первичное дистанционное обучение, а затем очный инструктаж в штабе акции, расположенном во флагманском центре "Мосволонтер" по адресу: Тверская улица, дом 9.

Перед выездом на выполнение заявок добровольцам измеряют температуру, выдают индивидуальные бейджи, маски, перчатки и антисептики.