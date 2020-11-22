Школы и колледжи Москвы могут принять участие в конкурсе лучших воспитательных практик

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Образовательные организации столицы до 19 февраля могут подать заявку на конкурс лучших воспитательных практик. Оценить педагогические решения смогут все желающие, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве начался проект "Городской конкурс лучших воспитательных практик". Образовательные организации столицы могут зарегистрироваться на его сайте и разместить описание уникальных воспитательных решений с фото, видео или презентацией. Прием открыт до 19 февраля", - говорится в сообщении.

Конкурсные проекты размещаются в открытом доступе. Их оценить по шкале от нуля до пяти смогут представители вузов, учреждений культуры и научных организаций, заместители директоров по воспитательной работе, учителя и родители школьников. Кроме того, добавит конкурсной работе еще 0,1 балла сможет любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте.

Проекты, получившие наибольшее количество баллов, будут представлены на форуме по вопросам совершенствования подходов к организации воспитательной работы, который пройдет 3 марта. Также лидеров рейтинга отметят специальной эмблемой с логотипом конкурса, которая появится на сайте образовательной организации. Кроме того, будет сформирован пул школ - консультантов по вопросам развития городской системы воспитания.

"Сейчас вопрос воспитания является одним из наиболее значимых в работе каждой образовательной организации, и новый масштабный проект поможет нам найти интересные подходы и необычные решения совместно с московскими школами и колледжами. Я убежден, что в каждой нашей организации есть свои оригинальные решения, которые могут дополнить палитру общегородских событий", - отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин, чьи слова приводятся в сообщении.

Проект "Городской конкурс лучших воспитательных практик" проводится в столице впервые, его организует Городской методический центр. Он поможет распространить инновационный опыт педагогических коллективов школ и колледжей. Также будет создан перечень новых уникальных мероприятий, которые войдут в систему общегородских событий.