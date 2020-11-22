Столичные парки подготовили онлайн-программу для москвичей на предстоящую неделю

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Программу в онлайн-формате подготовили московские парки для жителей на следующей неделе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Посетить поселение древних дьяковцев, увидеть Сиреневый сад и понять, насколько трудно иностранцам, изучающим русский язык, можно на онлайн-занятиях московских парков. В программе - лекции, экскурсии и мастер-классы. Их опубликуют на страницах парков в социальных сетях с 23 по 29 ноября", - говорится в сообщении.

Так, в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" подготовили видеолекцию из цикла "Великие флотоводцы России". Лекцию прочитает научный сотрудник Музея истории Военно-морского флота Станислав Богомолов. Видео опубликуют на странице парка "ВКонтакте" 24 ноября в 18:00.

Кроме этого, онлайн-занятия будут проходить в школе юного археолога Бабушкинского парка. Парк "Ходынское поле" 23 ноября в 12:00 организует для детей онлайн-урок по капоэйре - бразильскому национальному боевому искусству.

"Познакомиться с историей одного из самых живописных уголков парка "Сокольники" - Сиреневого сада приглашают 24 ноября в 14:00 <…> Видеоэкскурсию опубликуют на страницах парка "ВКонтакте", Facebook и Instagram", - отмечается в материале.

Парк "Красная Пресня" проведет мастер-класс по рисованию акварелью. А музей-усадьба "Кусково" организует видеолекцию об истории уникального египетского сервиза.