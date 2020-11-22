В столичном метро появились билеты, посвященные донорам плазмы с антителами к COVID-19

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил тематические билеты "Единый", посвященные донорам плазмы с антителами к коронавирусу. Тираж серии составил 400 тыс. штук, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В мосметро появились "Единые", посвященные донорам плазмы. Новая серия называется "Доноры надежды", ведь переливание крови с антителами от переболевших коронавирусом тем, кто борется с инфекцией - один из наиболее эффективных методов лечения", - говорится в сообщении.

Тираж тематических билетов "Единый" составил 400 тыс. экземпляров.

Уточняется, что донорская плазма помогает пациентам с коронавирусом, находящимся в стационаре, избежать тяжелых последствий и улучшить самочувствие.

"С помощью таких билетов "Единый" мы еще раз хотим напомнить о важности донорства и пригласить москвичей, переболевших COVID-19, сдать плазму", - отметил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как стать донором

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет и весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти пять недель. Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

Более подробная информация опубликована на сайте департамента здравоохранения Москвы. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволит определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - 5 000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей.