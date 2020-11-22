Синоптики прогнозируют сильную метель в Москве вечером 22 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Снегопад и усиление ветра до 15-17 м/с ожидаются в Москве в воскресенье вечером, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметные осадки прогнозируются сегодня во второй половине дня, преимущественно в виде снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, что приведет к метели", - сказал он.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова в городе может увеличиться на 5 см. "Снежок будет и ночью, потому высота снега увеличится на 2-5 см, сейчас в центре Москвы высота снега примерно 4 см", - отметил он.

В течение следующей недели сильных осадков не прогнозируется.