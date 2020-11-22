Более 170 москвичей с инвалидностью примут участие в национальном "Абилимпиксе"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 170 человек заняли призовые места в московском чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020". Они представят столицу на национальном чемпионате, который пройдет с 23 по 29 ноября, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"Призовые места в региональном этапе занял 171 человек, они представят Москву на национальном чемпионате. Состязания проходили с 16 по 20 ноября в очно-дистанционном формате. Национальный этап состоится уже на следующей неделе - с 23 по 29 ноября", - говорится в сообщении.

Московский чемпионат впервые проходил в очно-дистанционном формате из-за пандемии. В нем приняли участие 885 лидеров отборочного тура в разных возрастных категориях: школьники, студенты и опытные специалисты.

"На московском этапе было 74 компетенции. В этом году больше всего участников собрали адаптивная физкультура и веб-дизайн. Из новых направлений: веломеханика, дизайн плаката, закройщик, студийный фотограф - эти профессии снова популярны. Самые талантливые участники соревнований получат предложения о работе или стажировке - среди членов жюри есть представители крупных компаний", - написал в воскресенье на своей официальной странице в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пожелал всем участникам национального чемпионата "Абилимпикс" удачи.