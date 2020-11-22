Более 100 тыс. документов загрузили москвичи в электронные медкарты с начала года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. документов - преимущественно лабораторные и инструментальные исследования - внесли пользователи электронных медицинских карт в Москве с января этого года. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"В январе этого года мы открыли доступ к электронным медкартам, а в июне появилась версия медкарты в мобильном приложении. На сегодня москвичи загрузили в свои ЭМК больше 100 тыс. документов. В основном это лабораторные и инструментальные исследования, но возможности карты гораздо шире", - написал мэр.

Он отметил, что в карту можно загрузить и внести протоколы осмотров врачей, результаты исследований, выписной эпикриз из стационара, рецепт, заключение врачебной комиссии, данные о прививках, сведения о семейном и личном анамнезе, а также данные о температуре тела, уровне кислорода, пульсе, уровне сахара в крови и показатели артериального давления. При этом есть возможность настройки автоматической передачи данных с гаджетов непосредственно в мобильную версию ЭМК.

"Всякий раз, открывая электронную медкарту, вы видите всю историю болезней и ваше текущее состояние. И эта карта не потеряется, в отличие от бумажных носителей. Удобно, попробуйте: www.mos.ru/city/projects/medcarta", - добавил Собянин.