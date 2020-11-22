Свыше 30 человек приняли участие в акции протеста у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек приняли в воскресенье участие в акции протеста у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Демонстрация началась около 15:00 мск. Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились напротив здания дипмиссии на Маросейке в живую цепь - так называемую цепь солидарности. Из колонки, которую принес с собой один из участников акции, играла песня "Молодость моя - Белоруссия".

Акция прошла мирно. Несмотря на то, что одном из соседних с местом проведения акции переулков дежурил автозак, задержания не проводились. Однако, по словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов подходили к людям с плакатами, фотографировали их, а также проверяли документы.

К 18:30 мск большинство людей разошлись.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, они продолжаются и сегодня.