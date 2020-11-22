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Пандемия COVID-19

В Москве за последние сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших в городе за время пандемии составило 8 379

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 71 и составило 8 379. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 547 138 случаев заражения, из них 7 168 за последние сутки. Выздоровели 400 332 человека.

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РоссияПандемия COVID-19
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