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Несколько домов на северо-востоке Москвы остались без газа

Специалисты ведут восстановительные работы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстанавливают подачу газа в жилые дома на северо-востоке Москвы, угрозы для жителей нет. Об этом сообщается на сайте "Мосгаза".

"В ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы в настоящее время временно ограничена поставка газа. Причина ограничений - срабатывание автоматики контроля на газораспределительном пункте. Специалисты "Мосгаза" обеспечили оперативное реагирование, ведутся работы по восстановлению подачи газа, которое в полном объеме планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы для москвичей ситуация не представляет.

Жителей Москвы также призвали обеспечить допуск специалистов к коммуникациям для выполнения пусконаладочных работ.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону "104" или "112" доб. 4", - добавляется в материале.

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