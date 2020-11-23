Инвестиции резидентов технополиса "Москва" выросли на 48%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиции резидентов технополиса "Москва" выросли в третьем квартале 2020 года на 48%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 млрд рублей. Это на 48% больше, чем за первые девять месяцев 2019 года, - тогда объем инвестиций составил 5 млрд рублей. Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале - 4,2 млрд рублей. Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Больше всего в этом году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. За три квартала они вложили 6,5 млрд рублей.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за девять месяцев 2020 года составил 4 млрд рублей.

"На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных. Предприятия, выпускающие электронную продукцию, оптические устройства и средства измерения, направили на развитие за тот же период порядка 2,5 миллиарда рублей", - добавил он.