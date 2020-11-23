День моржа отметят в онлайн-формате на ВДНХ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Онлайн-программу в честь Дня моржа подготовили в "Москвариуме" на ВДНХ. Мероприятия пройдут 24 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"День моржа - праздник, установленный Всемирным фондом дикой природы в 2008 году. 24 ноября в разных странах океанологи, защитники окружающей среды, ученые и просто те, кто любит природу и хочет сохранить ее многообразие, отмечают этот день. "Москвариум" не остается в стороне. В этом году мы впервые проведем праздник в виртуальном формате и надеемся, что наши мероприятия понравятся всем", - приводятся в сообщении слова пресс-службы центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.

Онлайн-мероприятия будут доступны на официальном YouTube-канале и страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте". Номера посвящены актуальной теме профилактики коронавируса.

"В 15:00 на интернет-площадках "Москвариума" появится видеолекция "Ластоногие - моржи, ушастые и обыкновенные тюлени". Специалисты центра океанографии и морской биологии расскажут, что общего у моржей и морских львов, почему байкальских нерп называют настоящими тюленями и в каких частях света обитают морские млекопитающие", - говорится в сообщении.

День моржа отмечается 24 ноября. В последние дни осени у этих морских млекопитающих начинается миграция - они направляются зимовать в Берингов пролив.