Финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" стали 20 московских волонтеров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Двадцать московских волонтеров вышли в финал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России - 2020". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Почти 2,5 тыс. заявок отправили на конкурс москвичи - в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Победителей программы "Доброволец России - 2020" объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтера). В течение следующего года авторы лучших социальных инициатив займутся развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.

"В юбилейном для конкурса году (его проводят уже 10 лет) количество участников увеличилось вдвое: было подано 53 219 заявок в 14 номинациях. Конкурсанты предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне", - говорится в сообщении.