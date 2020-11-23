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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 064

Всего количество вылечившихся увеличилось до 410 641

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 064 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 064 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641", - говорится в сообщении.

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