Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 064

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 064 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 064 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641", - говорится в сообщении.