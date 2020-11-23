Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение поездов МЦД-2 и Рижском направлении между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" затруднено по техническим причинам. Об этом сообщила в понедельник Центральная пригородная пассажирская компания на своей официальной странице в Twitter.

"На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении.