В Москве более 8,3 тыс. мест подключились к системе регистрации посетителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 8,3 тыс. мест в Москве уже подключились к системе регистрации посетителей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"К системе чекинов присоединились 4 078 организаций, всего в Москве 8 349 точек с QR-кодами - мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом", - сказал Немерюк.

Таким образом, примерно за десять дней к новой системе подключились порядка 1,15 тыс. организаций и почти 3 тыс. отдельных точек.

Система чекинов заработала 19 октября в ночных заведениях Москвы, с 5 ноября она была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го - на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.