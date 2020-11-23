Собянин открыл станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги

МОСКВА , 23 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли в понедельник новую станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"В Ховрино сформирован большой транспортный пересадочный узел, построено метро "Ховрино", международный автобусный вокзал, и вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. И сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение до Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3", - сказал Собянин.

Он также отметил, что здесь же в будущем будет высокоскоростная железная дорога до Санкт-Петербурга.

"Надо иметь в виду, что, помимо железнодорожной инфраструктуры обычной, это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и северо-восточной хорды - то есть это такой серьезный транспортный узел, он обустроен. Все связи между различными видами транспорта сформированы, и, я думаю, что это серьезным образом улучшит комфорт пассажиров", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил Белозерова за то, что, несмотря на пандемию, продолжается активная работа над такими крупными проектами.

В свою очередь гендиректор РЖД отметил, что недавно была годовщина запуска МЦД.

"Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районам города, и между разными видами транспорта", - сказал Белозеров, добавив, что здесь появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны. "Время движения по новому диаметру МЦД-3 - больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве", - отметил он.

О проекте

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, в 2017 году была открыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро, чуть позднее начал работу междугородний вокзал "Северные ворота".

Находящаяся в получасе ходьбы от нового транспортно пересадочного узла (ТПУ) старая платформа "Ховрино" была крайне неудобной для пересадок. В этой связи ОАО "РЖД" и правительство Москвы приняли решение о строительстве новой станции "Ховрино".

При этом старая платформа, которая продолжит работу, была переименована в "Грачевскую" - по расположенному вблизи Грачевскому парку и старинной усадьбе Грачевка.

Строительство новой железнодорожной станции "Ховрино" было начато во втором квартале 2017 года и заняло более трех лет, завершившись в ноябре 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.

По сути, построен современный городской вокзал, соответствующий новому московскому стандарту станций обустройства наземного метро. На станции возвели две платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и палящего солнца, и два пассажирских вестибюля с турникетами, туалетными комнатами, эскалаторами и лифтами, через которые можно выйти на улицы Зеленоградская и Маршала Федоренко. Общая площадь созданной инфраструктуры составляет свыше 6 тыс. кв. м.

Ожидается, что после открытия перехватывающего паркинга возможность пересадки на наземное метро будет привлекательной и для части автомобилистов, въезжающих в город по новой магистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург".

Благодаря открытию станции "Ховрино" снизится нагрузка на Ленинградское шоссе и прилегающую улично-дорожную сеть. Также разгрузится Ленинградский вокзал, так как на новой станции будет выходить часть пассажиров, которые ранее ехали до вокзала, чтобы пересесть на метро и городской транспорт.