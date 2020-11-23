В Москве за сутки госпитализировали 1 341 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Москве был госпитализирован с коронавирусом 1 341 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1 341 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11-х классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.