Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в октябре выросло почти в полтора раза

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в октябре 2020 года более 18,4 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного месяца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В октябре 2020 года зарегистрировано 18 433 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - в 1,2 раза (+20%) больше, чем в предыдущем месяце (15 422). В годовом выражении показатель увеличился в полтора раза (+46%) - в октябре прошлого года оформлено 12 605 переходов прав", - говорится в сообщении.

В Росреестре отметили, что показатель октября по числу сделок на вторичном рынке жилья стал рекордным за 2020 год. По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, этот показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда было зарегистрировано максимальное за последние шесть лет число договоров купли-продажи жилья, то есть почти 19 тыс. сделок. "На рост числа покупок квартир могла повлиять и возможность приобретения так называемой "новой вторички", когда продавец, являясь юридическим лицом, после оформления прав продает объект недвижимости по договору уступки прав требования по ДДУ. На такие сделки распространяются условия льготной ипотеки - в отличие от случаев, когда договор заключается между физическими лицами", - добавил он.

В ведомстве отмечают, что совокупное число сделок по итогам десяти месяцев 2020 года (более 111,7 тыс. сделок) пока остается ниже показателя 2019 года (почти 118 тыс. сделок) на 5%.