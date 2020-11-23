Каток на ВДНХ откроется для посетителей 27 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Открытие катка на ВДНХ состоится 27 ноября. В этом зимнем сезоне он будет работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"27 ноября на ВДНХ откроется главный каток страны. В настоящее время идут монтаж конструкций и заливка льда. В зимнем сезоне 2020/21 он будет работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что каток займет свое традиционное место на Главной аллее. В условиях непростой эпидемиологической ситуации он будет работать в новом формате. Во избежание очередей в кассы и для минимизации прямого контакта билеты будут продаваться только онлайн. Их можно будет приобрести на официальном сайте ВДНХ. Исключением станут льготные билеты, которые необходимо оформлять в информационных центрах, расположенных на территории выставки.

"В этом сезоне появится новая система входа на каток. Сеансы останутся прежними - со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, но зайти можно будет в определенные время согласно купленному билету. Это позволит ограничить количество человек, одновременно находящихся на территории катка, до 50% от его возможной заполняемости", - сказал собеседник агентства.

Также будет ограничено количество посетителей в павильонах катка. В зависимости от их площади - от 10 человек в бизнес-павильоне до 85 человек в экспресс-павильоне. Находиться здесь можно будет только для переодевания. В помещениях нанесут специальную разметку для дистанцирования, организуют регулярную уборку с использованием антисептических средств. На входе установят дезинфицирующие рамки, будет измеряться температура. Коньки и другой инвентарь, взятый в прокат, будут обрабатываться специальными средствами после каждого гостя.

"На всей территории катка необходимо придерживаться социальной дистанции 1,5 м. В павильонах проката и других закрытых помещениях - также носить маски и перчатки", - отметил собеседник агентства.