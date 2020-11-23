Причиной сбоя в движении поездов на Рижском направлении и МЦД-2 был неисправный рельс

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Причиной остановки движения электропоездов на Рижском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) на несколько часов стала неисправность пути. После восстановления движения поезда следуют с задержками, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Утром на участке Тушино - Подмосковная Рижского направления МЖД железнодорожники своевременно обнаружили неисправность пути и ограничили движение поездов на участке. На место оперативно выехали бригады специалистов. На время работ электрички следовали в реверсивном режиме по одному пути", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время движение осуществляется по двум путям со снижением скорости. "Железнодорожники восстанавливают график движения пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2", - сказали в пресс-службе.