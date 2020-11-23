Врачи в Зеленограде вытащили у мужчины из носа монету, пробывшую там 50 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Врачи больницы имени Кончаловского в Зеленограде вытащили из носа мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пациент в возрасте 59 лет обратился в поликлинику к оториноларингологу с жалобой, что почти не может дышать носом. Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки.

"Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве, примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл. <...> Бригада опытных специалистов под руководством ЛОР-врача Елены Непряхиной успешно провела эндоскопическую операцию. Длилась она полтора часа и проходила под общим интубационным наркозом", - говорится в сообщении.

По словам Непряхиной, операцию провели в пятницу, а в понедельник мужчину уже выписали. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского в Зеленограде - это крупный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. Клиника объединяет несколько подразделений: стационар, дневной стационар, поликлинику, женскую консультацию и родильный дом.