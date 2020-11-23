"Минин-хор" посвятит концерт памяти Ведерникова, Бузлова и Шестакова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский камерный хор, основанный народным артистом СССР Владимиром Мининым, и оркестр Musica Viva посвятят свое выступление 4 декабря памяти музыкантов, ушедших из жизни в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Минин-хора".

"В 56 лет умер народный артист СССР, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников. В 61 год - народный артист России, скрипач, концертмейстер Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шестаков. В 37 лет - лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского, обладатель многих престижных наград, талантливый виолончелист Александр Бузлов. Эти и многие другие потери невосполнимы: дирижеры, солисты, музыковеды, преподаватели музыки. Памяти российских музыкантов, ушедших в этом году, посвящен концерт, который состоится в Культурном центре "Минин-хор" 4 декабря", - сообщили организаторы.

Камерный оркестр Musica Viva впервые выступит в особняке на Новой Басманной улице. На вечере прозвучат Струнная серенада Чайковского и "Три русские песни" Рахманинова. За дирижерский пульт встанут художественные руководители коллективов: Александр Рудин (Musica Viva) и Тимофей Гольберг (Московский камерный хор).