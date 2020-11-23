Передвижной музей "Поезд Победы" вновь представили в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы", представляющий собой иммерсивную инсталляцию о роли железнодорожного сообщения в годы Великой Отечественной войны, был возвращен на Белорусский вокзал в Москве в понедельник и вновь открыт для посетителей, передает корреспондент ТАСС.

Музей передвигался в течение месяца по 13 городам России - среди которых Мурманск, Санкт-Петербург, Курск, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Экспозицию посетили порядка 8 тыс. человек. В Москве поезд будет находиться до 29 ноября, затем его отправят на техосмотр, и в январе он отправится по городам Сибири и Дальнего Востока.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой экспозицию поезда могло посетить ограниченное количество людей - не более 300 человек в день. Планируется, что в следующем году поезд пройдет по аналогичному маршруту, и тогда его смогут посетить все желающие. Помимо этого, на официальном сайте проекта поездпобеды.рф доступен онлайн-тур.

"Поезд Победы" - это удивительная идея, которая замечательно реализована. Представляется что каждый человек, который посетит этот поезд, вынесет для себя что-то очень личное, очень важное для понимания своей страны и ее героической истории. Я лично с нетерпением жду момента, когда возьму своих пятерых внуков и приведу их сюда, чтобы они прониклись этим духом, погрузились в историю того времени", - отметил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, выразив надежду, что проект будет иметь продолжение.

Экспозиция расположена в нескольких вагонах "Поезда Победы", каждый из которых посвящен реалиям военного времени. В частности, посетитель увидит военный госпиталь, концлагерь, окоп, дорожный банный комплекс. Выставку дополняет аудиогид, рассказ ведется от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк.

Председатель правления Российского исторического общества, директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский обратил внимание на бережное, точное, деликатное отношение к истории, которое выразили авторы и создатели "Поезда Победы", он подчеркнул, что посетитель сможет ознакомиться с множеством подлинных вещей, вошедших в экспозицию. "Мы сегодня очень хорошо понимаем, что нам нужна своя победа, победа над беспамятством, победа над попытками исказить историю и, конечно, такие проекты приближают нас к этой победе", - считает он.