Более 40 тыс. рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

"В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9 тыс. единиц техники и более 40 тыс. дорожных рабочих, дворников, кровельщиков. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - сказал Бирюков.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада в столице. Более 9 тыс. единиц техники и 40 тыс. рабочих задействованы в мероприятиях, сообщил ТАСС в понедельник заммэра Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в воскресенье после начала снегопада была проведена сплошная противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей.

"Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье, поэтому к утру основные магистрали были очищены от снега", - отметил Бирюков.

По его словам, особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, выставлены информационные таблички.

"Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения", - отметил Бирюков.