Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Уже действующие в Москве ограничения из-за коронавируса крайне неприятны, но необходимы и дают эффект. Об этом заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер ограничительного характера в Москве. Это крайне неприятные, но необходимые меры. Это и дистанционное обучение, работа на удаленке, ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий и ряд других, включая ограничения работы ресторанов и ночных клубов", - сказал Собянин.

"Это, безусловно, дает свой эффект. В последние две недели мы видим сглаживание [эпидемического] процесса", - добавил мэр.

Он также отметил, что в Москве количество вновь выявленных пациентов с пневмонией составило 2%, что является самым низким показателем за последние недели.

"Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%. В Москве создана достаточно серьезная система по выявлению пневмонии, поэтому выявляемость одна из лучших в стране. Я в этом уверен. Количество вновь выявленных больных пневмонией два процента, динамика самая маленькая за все предыдущие недели", - сказал Собянин.

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