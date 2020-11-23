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МЖД устраняет недостатки в уборке снега с железнодорожных платформ

Московская железная дорога осуществляет постоянный контроль за уборкой от снега пассажирской инфраструктуры и при необходимости принимает меры к компании-перевозчику по устранению недостатков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Платформы станций Московской железной дороги полностью очистят от снега, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"МЖД принимает меры по устранению недостатков в уборке платформ компанией-перевозчиком: в условиях снегопада расчистку от снега и обработку противогололедными средствами платформ на МЖД обеспечивает компания-перевозчик АО "ЦППК". Всего в аренде компании находятся 2,2 тыс. платформ, на расчистке которых ежедневно задействовано 1,2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что МЖД осуществляет постоянный контроль за уборкой от снега пассажирской инфраструктуры и при необходимости принимает меры к компании-перевозчику по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга платформ и обращений граждан.

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