МЖД устраняет недостатки в уборке снега с железнодорожных платформ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Платформы станций Московской железной дороги полностью очистят от снега, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"МЖД принимает меры по устранению недостатков в уборке платформ компанией-перевозчиком: в условиях снегопада расчистку от снега и обработку противогололедными средствами платформ на МЖД обеспечивает компания-перевозчик АО "ЦППК". Всего в аренде компании находятся 2,2 тыс. платформ, на расчистке которых ежедневно задействовано 1,2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что МЖД осуществляет постоянный контроль за уборкой от снега пассажирской инфраструктуры и при необходимости принимает меры к компании-перевозчику по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга платформ и обращений граждан.