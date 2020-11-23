Карты "Тройка" с информацией о "Дальневосточном квесте" появились в метро Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" с информацией о "Большом Дальневосточном квесте" появились в Московском метрополитене. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Белые медведи, Якутия и космодром "Восточный" - в мосметро появились проездные, посвященные "Большому Дальневосточному квесту". Это интерактивная викторина, в которой до 11 декабря можно выиграть путешествие на Дальний Восток", - написано в публикации.

Там уточняется, что тираж новых транспортных карт составляет 10 тыс. штук. Кроме того, выпущено 400 тыс. тематических проездных билетов "Единый". Купить их можно в кассах и автоматах центральных станций московского метро.