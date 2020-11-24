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В Москве во вторник ожидаются облачная погода, местами гололедица и до 3 градусов тепла

Сила ветра не превысит 10 м/с

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 3 градуса.

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