Главархив Москвы перевел в электронный формат более 11 млн документов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты Главархива Москвы перевели более 11 млн документов в электронный формат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Главархив перевел в электронный формат уже более 11 млн документов. Это сделано для более быстрого доступа к документам как горожан, так и сотрудников архива. Документы в электронном формате можно запросить в Главархиве, посмотреть в музее "Москва - с заботой об истории" и в библиотеке "МЭШ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ряд документов в электронном виде можно запросить через портал мэра и правительства Москвы. К ним относятся справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки (для оформления социальных выплат), о пособии по безработице и другие документы. Это помогает как сэкономить время, так и лишний раз избежать посещения многолюдных мест.

"Архив - это не закрытое учреждение, его основная цель как раз состоит в том, чтобы помогать горожанам находить важную для них историческую информацию. Несмотря на то, что объем хранимых документов чрезвычайно велик, работа по их оцифровке движется быстрыми темпами. Приоритет при этом отдается наиболее востребованным фондам, материалам, полученным в ходе акции "Москва - с заботой об истории", документам, необходимым для генеалогических исследований", - рассказал начальник Главного архивного управления города Ярослав Онопенко.

Кроме того, Главархив Москвы ведет постоянную работу по публикации книг, основу которых составляют архивные документы. Так, только в 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, были выпущены восемь книг. Издания посвящены Великой Отечественной войне, московскому метро, праздникам, досугу москвичей в разные десятилетия и другим темам. Познакомиться с книгами также можно в формате онлайн в "Московской электронной школе" и в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории".