Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 601

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 601 и составило 416 242 человека, сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице выздоровели еще 5 601 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 416 242", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 560 579 случаев заражения, в том числе 6 866 за последние сутки. Умерли 8 455 пациентов.