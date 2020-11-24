Стеклянный купол парка "Острова Мечты" в Москве признан самым большим в Европе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стеклянный купол тематического парка "Остров Мечты" в Москве площадью 8,6 тыс. кв. м и высотой 35 м признан самым большим в Европе. Официальный рекорд присвоен редколлегией Книги рекордов Европы, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Центральный купол "Острова Мечты" - сложнейшее сооружение в своем классе и первый по масштабу подобный проект в России. Он почти в семь раз больше стеклянного купола над галереей Виктора Эммануила II в Милане и в два с половиной раза - купола Рейхстага в Берлине. Официальный рекорд присвоен редколлегией Книги рекордов Европы. Ранее сооружение получило звание "Самый большой стеклянный купол в России", - говорится в сообщении.

Купол построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ. Эта технология остекления сетчатой алюминиевой оболочки, напоминающей по форме соты, она увеличивает скорость монтажа на 30%. Подобная система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной.

Пространство "Острова Мечты" накрывают семь стеклянных куполов площадью 28 тыс. кв. м. Они обеспечивают естественное освещение для прогулочной зоны с кафе, ресторанами и магазинами непосредственно перед входом в тематический парк. Территория променада стилизована под улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз. "Остров Мечты" - это первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк развлечений. Там расположены девять тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами.