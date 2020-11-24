Центр компетенций для детей с целиакией открылся в детской больнице им. Башляевой в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Центр компетенций для детей и подростков с целиакией (врожденное заболевание, связанное с непереносимостью белка, называемого глютеном) открылся на базе детской городской клинической больницы им. Башляевой столичного департамента здравоохранения. Своевременное назначение строгой безглютеновой диеты способствует быстрому исчезновению симптомов и улучшает качество жизни маленьких пациентов и их родителей, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"На базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой заработал центр компетенций для детей и подростков с целиакией, где маленькие пациенты могут находиться на динамическом наблюдении специалистов и получать всю необходимую медицинскую помощь, амбулаторные консультации и проходить стационарные обследования. Важно регулярное наблюдение за состоянием здоровья, чтобы корректно оценить эффективность выбранной диеты и своевременно выявить возможные осложнения: нарушение темпов физического развития, формирование дефицита витаминов и микроэлементов. Также очень важно в динамике наблюдать за ребенком, чтобы вовремя диагностировать ассоциированные с целиакией заболевания, например, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания щитовидной железы", - приводятся слова главврача больницы Исмаила Османова.

Целиакия представляет собой очень распространенное хроническое заболевание, развивающееся в любом возрасте под воздействием глютена - белка, содержащегося в таких злаковых культурах, как пшеница, рожь и ячмень. Патологическая реакция иммунной системы, возникающая у предрасположенных людей при регулярном употреблении злаков, приводит к повреждению слизистой кишечника и поражению других органов за пределами желудочно-кишечного тракта.

Среди клинических проявлений целиакии специалисты отмечают боли в животе, дерматит, боли в суставах и костях, анемию и кровотечения, раздражительность, синдром хронической усталости, эпилепсию, также могут отмечаться отставание в росте и дефицит в весе, дефекты эмали зубов и другие симптомы.

Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой является крупным многопрофильным стационаром с современными эффективными методиками диагностики, лечения и реабилитации детей. Клиника может одновременно принять до 980 пациентов. Ежегодно в больнице получают консультативную, диагностическую и лечебную помощь 145 тыс. детей, выполняется свыше 11 тыс. операций, оказываются консультативно-диагностические услуги до 50 тыс. больных детей.