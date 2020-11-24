Проект "Активный гражданин" предлагает москвичам выбрать форматы онлайн-программ на ВДНХ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проект "Активный гражданин" предлагает определить москвичам самые интересные форматы мероприятий, которые войдут в онлайн-программу ВДНХ. Видеоконтент доступен на официальном сайте и в аккаунтах выставки в социальных сетях, сообщается во вторник на информационном портале мэрии.

"В проекте "Активный гражданин" москвичи смогут определить, какие форматы мероприятий необходимо включить в онлайн-программу ВДНХ. В числе предлагаемых вариантов - видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также есть возможность предложить собственный вариант", - говорится в сообщении.

ВДНХ реализует собственную онлайн-программу с 31 марта. Весенние онлайн-программы и видеотрансляции музейных экскурсий, лекций и мастер-классов образовательных центров главной выставки страны собрали более 9,5 млн просмотров.

Помимо москвичей, к онлайн-мероприятиям ВДНХ присоединились жители других российских регионов, а также представители Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Армении, Латвии, Германии, США и других стран.

Самыми популярными стали видеоэкскурсия по музею ВДНХ, мастер-класс по исторической каллиграфии центра славянской письменности "Слово", экскурсия-беседа центра "Космонавтика и авиация" "В четырех стенах космоса" с Героем России летчиком-космонавтом, президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным.

Программу всех онлайн-мероприятий можно посмотреть на официальном сайте в разделе "ВДНХ онлайн" и в аккаунтах главной выставки страны в социальных сетях.