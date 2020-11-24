В Москве выделят допсредства на тестирование на коронавирус и выплату пособий на детей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о выделении дополнительных средств для тестирования на коронавирус и для выплаты пособий на детей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы до конца 2020 года будет направлено 3,5 млрд рублей. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей - получателей пособий", - говорится в сообщении.

Также Собянин принял ряд решений о выделении средств на борьбу с COVID-19. Так, свыше 800 млн рублей направят на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы. Выделение средств позволит провести порядка 1 млн исследований.

Перечень частных лабораторий, проводящих исследования, будет расширен за счет включения в него АО "Клиника К+31". Расширение перечня частных лабораторий и выделение дополнительных средств на тестирование позволит оказать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей, заразившихся коронавирусом.

"Гранты в общем объеме 3 млн рублей выделены Военно-медицинской академии имени Кирова, Третьему центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России. Указанные средства будут направлены на материальное поощрение военных врачей и гражданского персонала военно-медицинских учреждений, принимавших участие в лечении пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы в апреле", - добавляется в материале.