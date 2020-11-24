В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют оставить бесплатным посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) столицы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения в городе Москве и в дальнейшем будет оставаться бесплатным. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В 2018 году федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" был дополнен статьей 5.1, регулирующей вопросы взимания платы за посещение ООПТ. В 2020 году правительство России утвердило порядок расчета и взимания такой платы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения", - говорится в сообщении.

Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем, отмечается в сообщении.