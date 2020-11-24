В Москве в районе Марфино построен самый большой подземный переход за последние 10 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Самый длинный подземный пешеходный переход через железнодорожные пути за последние десять лет построили в Марфине в Москве. Его длина составляет 192 м, сообщается во вторник на информационном портале мэрии.

"В Марфине в 2020 году построили самый длинный подземный пешеходный переход через железнодорожные пути за последние десять лет. Это переход через пути Октябрьского направления Московской железной дороги к станции метро "Фонвизинская". Решение о его строительстве принял мэр Москвы на основании обращения жителей Северо-Восточного административного округа", - приводятся слова главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Створ подземного перехода проходит от станции метро "Фонвизинская" до Проектируемого проезда № 589 в районе домов 30 и 32 на улице Академика Королева. Ширина прохожей части составляет шесть метров, высота перехода - 2,5 метра. Он имеет три выхода с лестничными сходами и лифтами. На лестницах есть автоматизированная система удаления снега, в самом переходе - антивандальные светильники. Для удобства маломобильных горожан установлены напольные тактильные указатели.

Загрутдинов добавил, что во время строительства интенсивное движение поездов не прекращалось, для закрытой проходки тоннеля железнодорожные пути усиливали страховочными пакетами. Также в 2020 году построили четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути, три из которых надземные и один - подземный.