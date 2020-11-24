Глава ФНС и мэр Москвы осмотрели новое здание налоговой службы на западе столицы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице, в которое были переведены налоговые инспекции по Западному и Юго-Западному административным округам.

"За последние годы налоговая служба преобразилась кардинальным образом. Я помню, какая она была в 2010 году и сегодня - это две большие разницы. Сегодня информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и сделали налоговую службу и федеральную, и московскую одними из самых лучших в мире", - сказал Собянин.

"Это сказывается и на отношениях с налогоплательщиками, с легализацией, со своевременным начислением налогов", - добавил мэр, общаясь с сотрудниками инспекций и поздравляя их с прошедшим профессиональным праздником сотрудников налоговых органов.

По его словам, налоговая служба должна быть принципиальной, но при этом справедливой. "Конечно, не все происходит в цифрах, надо приходить на работу, быть на боевом посту, особенно во время пандемии, когда огромные риски для всех работающих, особенно для тех, кто постоянно взаимодействует с населением", - отметил мэр Москвы.

Глава ФНС рассказал, что в двух инспекциях, которые разместились в новом здании, зарегистрировано более 830 тыс. человек. "В день тут оказывают услуги более 1,5 тыс. человек. И, конечно, людям нужно понимать и чувствовать, насколько о них заботится город, насколько качественно оказываются услуги инспекцией", - отметил Егоров.

Он добавил, что невозможно оказывать качественные услуги, если некомфортно самим сотрудникам.

О новом здании ФНС

Строительство нового здания ФНС по адресу: Мосфильмовская улица, дом 82А было начато в августе 2018 года, завершено в декабре 2019 года. Финансирование работ осуществлялось в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы.

Девятиэтажное здание площадью 11,7 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту. В новое здание были переведены 669 сотрудников налоговых инспекций, которые ранее размещались в плохо приспособленных для современной работы помещениях, разбросанных по шести адресам.

Помимо здания на Мосфильмовской улице в 2019-2020 годах в рамках адресной инвестпрограммы был также построен офис для размещения межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам на Большой Черкизовской улице.