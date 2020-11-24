В Москве стартовал конкурс архитектурных решений для районов программы реновации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Открытый международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилищного фонда начался в Москве. Об этом сообщил журналистам во вторник главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы запускаем международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилищного фонда. Он позволит привлечь экспертов с многолетним опытом работы в самых разных уголках мира, получить интересные и уникальные проекты, реализовать современные технологические решения", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что с помощью конкурса планируется сделать отбор лучших архитектурных решений для кварталов реновации. "Идея в том, чтобы каждый район имел свое узнаваемое лицо, некую архитектурную адресность, чтобы в пределах каждого района еще и каждый дом был индивидуальным. Мы хотим максимально уйти от типовой застройки, когда мы имеем много одинаковых домов и это, очевидно, понижает качество городской среды", - сказал главный архитектор. Кузнецов пояснил, что 89 проектов планировки территорий будут объединены в 31 площадку.

"Сегодня мы объявляем первый этап конкурса. Заявки принимаются до 24 декабря, к этому будет сформирован экспертный совет для того, чтобы в январе прошло заседание жюри, чтобы по итогам технической экспертизы наши участники были распределены по выбранным площадкам. Второй этап стартует 21 января 2021 года, и закончится он 21 марта 2021 года. В рамках этого этапа участники должны будут подготовить концептуальные решения, которые должны будут отвечать всем требованиям конкурса. Итоги конкурса мы планируем подвести в конце апреля 2021 года", - добавила директор института Генплана Татьяна Гук.

По ее словам, в жюри конкурса войдут архитекторы, общественные деятели, представители органов исполнительной власти. Для участия в конкурсе приглашаются специалисты в области архитектуры и объемно-пространственного проектирования, имеющие опыт комплексного ведения проекта от стадии концепции до разработки рабдокументации и ведения авторского надзора. Участник конкурса должен быть зарегистрирован как юридическое лицо на территории РФ или иметь российское представительство. Приветствуется участие консорциумов, любой участник может привлечь к себе в команду международных специалистов.

Этапы конкурса

"В рамках первого этапа конкурса члены жюри выберут команды, которые будут допущены ко второму этапу и займутся разработкой концепций. Каждая команда может получить для разработки несколько площадок. Какие именно площадки достанутся конкурсантам и сколько их будет, определяет экспертный совет конкурса", - уточняется на сайте конкурса thefaceofrenovation.

Кроме того, там отмечается, что участники передают исключительные права на концепции. Победителю гарантируется привлечение к дальнейшей разработке архитектурной концепции и авторскому сопровождению проекта. Заказчик по своему усмотрению может внести изменения и корректировки в проект, выбранный для реализации.

"Каждой из команд, отобранных по итогам первого этапа конкурса, выплачивается вознаграждение в размере 1 млн рублей с НДС в качестве компенсации расходов за разработанную концепцию на одну площадку проектирования. <...> Конкурс инициирован Москомархитектурой и организован институтом Генплана Москвы", - заключается на сайте.