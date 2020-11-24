Специальную программу проведут на ГУМ-катке в Москве в честь открытия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие ГУМ-катка состоится 28 ноября на Красной площади в Москве. Для гостей в этот день подготовили специальную программу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов.

"Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-Катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что каток будет работать до 1 марта.

"В этом году ГУМ-Каток отмечает свой юбилей - 15 лет. ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде: и в снежную вьюгу, и при плюсовой температуре. Репутация идеального льда на Красной площади создавалась годами. Профессиональные фигуристы и хоккеисты не раз отмечали, что ледовое покрытие здесь не хуже, чем на олимпийских аренах", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с особым вниманием создается плейлист ГУМ-Катка. Он находит отклик у посетителей всех поколений, ведь это музыка из фильмов и мультфильмов, знакомых каждому с детства.

"Команда ГУМ-Катка сделала все возможное, чтобы "пандемийный Гринч" не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества. ГУМ-Каток откроет свои двери для всех желающих, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы", - рассказал собеседник агентства.

В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь - с 10:00 до 23:00.