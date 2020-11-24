Москва присоединится к пилотному проекту по ответственному внедрению цифровых технологий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва стала участником проекта глобального альянса "умных городов" G20 по ответственному внедрению цифровых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Москва выбрана в качестве одного из пилотных регионов по реализации дорожной карты глобальной политики в сфере ответственного использования цифровых технологий. Вместе с более чем 35 городами мира Москва станет участником проекта глобального альянса "умных городов" "Большой двадцатки" (G20), которые в рамках развития цифровой инфраструктуры будут сотрудничать при разработке общих принципов и подходов в сферах информационной безопасности и защиты персональных данных, повышения доступности городской инфраструктуры и электронных сервисов для людей с ограниченными возможностями, развития широкополосных сетей связи.

"Системная цифровизация городского хозяйства и социальной сферы - одно из ключевых условий развития современного мегаполиса. Созданная в Москве цифровая инфраструктура позволяет сделать столицу еще более комфортной, а также эффективно противостоять вызовам, с которыми весь мир столкнулся в период пандемии коронавируса. При этом одним из приоритетов цифровизации для Москвы является безопасность информационных систем и защита персональных данных пользователей. Сотрудничество с участниками альянса "умных городов" G20 позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать лучшие мировые практики применения цифровых технологий", - приводятся слова мэра Сергея Собянина.

Как отметил руководитель отдела интернета вещей и преобразования городов Всемирного экономического форума Джефф Мерритт, несмотря на положительное влияние цифровых инструментов на благополучие людей, необходимо просчитывать риски их применения, связанные с защитой личной информации - особенно эта проблема актуальна для активно развивающихся умных городов на фоне ускоренного внедрения некоторых технологических решений в период пандемии коронавируса.

Над дорожной картой альянса "умных городов" G20 будут работать 37 мегаполисов, в числе которых Барселона, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Лондон, Лиссабон, Манила, Мельбурн, Мехико, Милан, Сан-Хосе, Стамбул. В сообщество вовлечены органы власти, международные организации в сфере IT-регулирования, эксперты не только стран "двадцатки", но и городов, заинтересованных в цифровизации территорий.

Участники пилотного проекта станут авторами дорожной карты внедрения единых подходов в области сохранения конфиденциальности персональных данных, информационной безопасности, доступности и эффективности городских электронных услуг для жителей с ограниченными возможностями и пожилых людей, охвата регионов высокоскоростной широкополосной связью.