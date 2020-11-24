Новогодняя почта заработает на ВДНХ в Москве с 27 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Посетители ВДНХ в столице с 27 ноября и в течение зимнего сезона смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза. Специальные почтовые ящики установят на катке и в информационном центре выставки, об этом во вторник сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Начиная с 27 ноября и в течение всего зимнего сезона гости ВДНХ смогут поделиться своими заветными желаниями или просто передать привет главному герою Нового года - Дедушке Морозу. Для этого нужно заранее написать письмо, заглянуть в информационный центр, расположенный в левом крыле арки главного входа ВДНХ, и сбросить конверт в специальный красный ящик с надписью "Почта Московской усадьбы Деда Мороза". Еще один ящик расположится на катке выставки - на подиуме проката детской ледовой площадки", - говорится в сообщении.

Дед Мороз лично ответит на каждое письмо с указанным обратным адресом на конверте и индексом, если оно будет отправлено до 15 января. "Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном автобусе будет забирать письма и доставлять их в усадьбу главного героя зимы. Сбор и обработка писем будут проводиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - добавляется в материале.

Кроме этого, Деду Морозу можно отправить электронное новогоднее послание на сайте его Московской усадьбы.

Зимний сезон на ВДНХ стартует 27 ноября. Главной площадкой сезона традиционно станет каток с искусственным покрытием площадью 20,5 тыс. кв. м. Билеты на каток будут продаваться только онлайн на официальном сайте ВДНХ. Он будет работать с соблюдением требований безопасности, установленных Роспотребнадзором.