Действия пользователей сайтов Москвы анализируются без привязки к личным данным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Анализ интернет-активности пользователей городских ресурсов в Москве ведется с целью совершенствования действующих столичных сервисов. Аналитическую систему планируется дорабатывать и расширять, сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко.

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что в Москве якобы объявлен тендер на разработку системы для анализа цифровых профилей пользователей всех городских услуг и изучения активности москвичей в отдельно взятых районах и на городских объектах. По информации СМИ, цифровой профиль пользователя будет включать в себя данные о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и соцкарте, система будет сопоставлять это с информацией из общественных точек доступа к Wi-Fi и от операторов, учитывать данные соцопросов и т.д.

"Анализ интернет-активности необходим для персонального предоставления актуального контента для конкретного пользователя. При этом профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни", - сообщили в пресс-службе.

Он добавил, что жители столицы активно пользуются порталом mos.ru и другими интернет-ресурсами Москвы, поэтому город, отвечая потребностям жителей, системно развивают сферу электронных услуг и сервисов для москвичей и бизнеса. На портале mos.ru регулярно запускаются новые и модернизируются уже существующие услуги и сервисы.

"Например, если какое-либо устройство часто заходит на сервисы автомобильной тематики, система классифицирует пользователя этого устройства как автомобилиста и в дальнейшем сможет предложить ему информацию по этой теме. Таким образом, жители получают только ту информацию, которая им важна и интересна", - пояснил глава ДИТ.

Лысенко добавил, что такая поведенческая аналитика позволяет городу совершенствовать городские сервисы на основе реакции пользователей. По его словам, анализ поведения пользователей того или иного сервиса - это стандартная практика для многих государственных и коммерческих организаций, которые предоставляют услуги и сервисы для жителей и стремятся повысить их качество и удобство. Департамент информационных технологий города Москвы не планирует разрабатывать новую информационную систему для анализа интернет-активности пользователей, а будет совершенствовать, дорабатывать и расширять уже существующую цифровую инфраструктуру, заключил он.