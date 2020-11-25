Синоптики прогнозируют оттепель в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оттепель в Москве продлится как минимум до конца недели. В воскресенье ожидается изменение погодного режима, но неизвестно, принесет ли оно похолодание и обильные осадки, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В ближайшие пять дней изменений не предвидится. В воскресенье наметится тенденция для изменений, но будет понижение температуры или нет, говорить пока рано", - сообщила она.

По словам Макаровой, существенных осадков до этого момента также не ожидается, но небольшие, и местами они будут идти почти каждый день.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в среду прогнозируется 0... +2 градуса, в четверг и пятницу ожидается 1-3 градуса тепла, в субботу - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в воскресенье - от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.