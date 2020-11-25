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Облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 25 ноября

Северо-западный ветер будет достигать скорости до 10 м/с

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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