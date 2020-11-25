Новый сквер появится у храма в центре Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новый сквер создадут у Храма Сорока Севастийских мучеников на Динамовской улице в Москве в ходе благоустройства вылетной магистрали на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская". Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около Храма Сорока Севастийских мучеников. Концепция была рассмотрена и одобрена представителями обители", - сказал Бирюков.

По его словам, на территории, где появится сквер, раньше размещался временный склад строительных материалов, который посетителям монастыря приходилось обходить по периметру.

Он отметил, что после завершения благоустройства маршрут от станции метро "Пролетарская" к монастырю будет проходить через сквер. "Но это пространство предназначено не только для посетителей обители, но и для местных жителей, поэтому наряду с удобными лавочками там установят уличные качели для детей", - сказал заммэра.

Он добавил, что в центральной части сквера высадят ряды штамбовых деревьев, а по периметру посадят яблони, остролистные клены, туи, а также кустарники - сирень, кизильник и гортензию. Также планируется разбить около 2 тыс. м газона и 175 кв. м цветников. Кроме этого, будет установлено 11 фонарей с энергосберегающими лампами, а существующую парковку приведут в порядок и расширят.