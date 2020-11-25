В Москве донорами плазмы стали более 6 тыс. переболевших COVID-19

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек стали в Москве донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Уже более шести тысяч москвичей, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, при этом 12 процентов сдавали плазму повторно. Согласно единому стандарту в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, переливание плазмы может назначаться пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса", - говорится в сообщении.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Донорам плазмы с антителами к COVID-19 установлены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 мл плазмы. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей", - говорится в сообщении.

Для доноров плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16. Ежедневно с 09:00 до 19:00 сотрудники кол-центра ответят на возникающие вопросы и запишут в один из семи пунктов сдачи плазмы.